Sieht man Jasi_xx3 (18) ihre Schwangerschaft an? Seit Ende August steht das Leben der TikTokerin Kopf: Töchterchen Eleyna hat das Licht der Welt erblickt und hält ihre berühmte Mama seitdem ganz schön auf Trab. Langsam, aber sicher kehrt jedoch Alltag ein und Jasi hat wieder Zeit für ein ausgiebiges Q&A, bei dem sie ihrer Community Frage und Antwort steht. Im Zuge dessen gibt die 18-Jährige ein ehrliches Bodyupdate und verrät: Sie hat starke Dehnungsstreifen!

In einem YouTube-Video spricht Jasi offen über nachträglich sichtbare Hinweise ihrer Schwangerschaft. Einer davon: Risse in der Haut, besonders an zwei Stellen ihres Körpers. "Ich habe an den Oberschenkeln welche bekommen und an den Waden", erklärt die Bayerin. Außerdem plaudert Jasi aus, dass sie rund 15 Kilo bis zur Geburt ihrer Tochter zugenommen habe – inzwischen sei sie jedoch wieder bei dem Gewicht, das sie vor der Schwangerschaft hatte.

Was ihre Fans noch brennend interessiert: Stillt Jasi die kleine Eleyna noch? "Ja, aber ich bin gerade dabei abzustillen. Ich wollte eigentlich noch länger stillen, aber das hat leider nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe", gibt die junge Mutter zu. Deswegen bekomme ihr Nachwuchs mittlerweile extra Milchnahrung.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit Tochter Eleyna, Oktober 2020

YouTube / Jasi_xx3 Jasi_xx3s Dehnungsstreifen an den Waden

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit Tochter Eleyna im Oktober 2020

