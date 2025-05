Jasi_xx3 freut sich über romantische Geste von ihrem Freund

Jasmin Schneider, besser bekannt als Jasi_xx3 (22), erlebt gerade turbulente Zeiten: Gemeinsam mit ihrem Partner Mou Osman und den Kindern ist die Social-Media-Persönlichkeit vor Kurzem umgezogen. Zwischen Chaos und Umzugskartons erwartete Jasi plötzlich eine ganz besondere Überraschung. Ihr Mou nutzte einen Moment mitten im Umzugsstress und verwandelte das gemeinsame Bett mit roten Rosenblättern, Herzluftballons und anderen liebevollen Details kurzerhand in eine romantische Kulisse. Die aufmerksame Geste teilte Jasi auf Instagram und fügte freudig hinzu: "Mou hat mich überrascht." Dazu ergänzte der TikTok-Star den vieldeutigen Satz: "If he wanted to, he would."

Der kleine Liebesbeweis kam offenbar genau zur richtigen Zeit, denn mitten zwischen Kisten und Alltagsstress so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, zauberte dem Social-Media-Star ein Lächeln ins Gesicht. Auch die Community zeigte sich in den Kommentaren begeistert von der romantischen Geste. Zwischen Fan-Reaktionen wie "Oh, wow" und "So schön und süß" fanden sich zahlreiche rote Herz-Emojis in der Kommentarspalte wieder.

Für Jasi und Mou endet mit dem Umzug ins gemeinsame Heim eine Odyssee der Haussuche. Eigentlich hatten die Influencer geplant, sich ein Eigenheim zu bauen, doch aufgrund drastisch ansteigender Zinsen mussten sie diesen Plan auf Eis legen. Umso glücklicher zeigten sie sich, als sie vor wenigen Wochen auf Instagram verkündeten, endlich eine passende Immobilie gefunden zu haben: "Wir haben endlich ein Haus gefunden und ziehen nach mehreren Jahren Suche endlich zusammen! Niemals haben wir damit gerechnet, unser Traum wurde wahr." Damit endete für Jasi und Mou nicht nur die ewige Suche nach dem Traumhaus, sondern auch das Leben in getrennten Wohnungen.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und ihr Partner Mou Osman

Instagram / jasi_xx3 Mou Osman und Influencerin Jasi_xx3, März 2025

