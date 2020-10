Steht das Vorhaben von Sarah (29) und Dominic Harrison (29) unter einem schlechten Stern? Gerade erst überraschten die beiden Influencer ihre Fans damit, dass sie mit ihren beiden Töchtern Mia und Kyla nach Dubai auswandern wollen. Vor einigen Tagen reiste die Familie bereits an, um vorab noch einige Dinge zu klären – dabei begann der Trip mit einer kleinen Panne: Statt einem Hotelzimmer mit zwei Schlafzimmern bekamen sie zwei separate Zimmer. Doch damit nicht genug: Die Wohnungssuche in Dubai gestaltet sich für die Harrisons schwieriger als gedacht.

"Geplant waren vier Besichtigungen – die ersten drei Häuser haben abgesagt", meint das Paar in einem neuen YouTube-Video. Die Unterkünfte seien bereits übers Wochenende vermietet worden. Der Wohnungsmarkt sei so schnelllebig in Dubai, erklären sie ihren Fans. "Eine Besichtigung haben wir heute, also wenn das eigentlich perfekt ist, müssten wir da sofort zusagen. Sonst kann das morgen direkt weg sein", gibt sich die Ex-Bachelor-Kandidatin über die Absagen etwas geknickt.

Doch die Immobilie gefällt den Influencern offenbar auf Anhieb: "Das Haus hat uns umgehauen und war eine sehr gute erste Besichtigung", freut sich Sarah in ihrem Video. Sie würden von der Besitzerin sogar zwei bis drei Tage Zeit bekommen, um sich andere Behausungen anzuschauen. Daher wollen Domi und seine Frau sich noch andere Eindrücke einholen, um nicht zu vorschnell zu entscheiden.

