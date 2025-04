Sarah Harrisons Tochter Alea (8 Monate) hat jetzt Ohrringe

Sarah Harrisons (33) Tochter Alea hatte einen aufregenden Termin: Die Ohrläppchen der jüngsten Tochter der Influencerin zieren jetzt nämlich funkelnde, rosafarbene Steinchen! "Alea bekommt Ohrringe. Sind eigentlich viel zu spät, das nervt mich ein bisschen. Mausi ist ja jetzt schon acht Monate. Deswegen wird es jetzt Zeit", berichtete die stolze Mama ihren Followern direkt vor dem Besuch in einem Piercingstudio in einer Mall auf Instagram.

Sarah ist sich der unterschiedlichen Meinungen zu diesem Thema bewusst. Auch dazu äußerte sie sich: "Ich weiß, bei diesem Thema gibt es ganz unterschiedliche Meinungen – und das ist auch vollkommen ok. Aber genauso wünsche ich es mir, dass man es akzeptiert, wenn Familien sich früher dafür entscheiden." Außerdem erklärte sie, dass es in ihrer Familie Tradition sei, den Mädchen schon früh Ohrlöcher zu stechen. Ihre älteren Töchter Kyla (4) und Mia (7) hätten ebenfalls bereits als Kleinkinder Ohrringe bekommen – Kyla mit sechs Monaten und Mia sogar mit nur vier bis fünf Monaten. Heute, so Sarah, seien beide glücklich darüber und würden ihre Ohrringe lieben.

Sarah durfte ihre Tochter Alea im August des vergangenen Jahres auf der Welt willkommen heißen. Die freudige Nachricht teilte die Netz-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story, in der ihre Fans ein kräftiges Babygeschrei hörten. Zu den zuckersüßen Tönen schrieb sie: "Da möchte jemand 'Hallo' sagen. Allen geht es gut und wir haben es toll überstanden. Wir ruhen uns jetzt erst mal aus und melden uns später bei euch." Für Sarah und ihren Ehemann Dominic Harrison (33) ist es bereits Baby Nummer drei. Gemeinsam mit ihrer Rasselbande leben die Influencer in ihrer Wahlheimat Dubai.

Anzeige Anzeige

Instagram /sarah.harrison.official Sarah Harrison und Dominic Harrison mit ihrer Tochter Alea, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Kindern, Januar 2025

Anzeige Anzeige