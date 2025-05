Sarah Harrison gibt preis: Hat sie mit Botox nachgeholfen?

Sarah Harrison (33) teilt vieles aus ihrem Leben mit ihren Fans – so auch das Geheimnis hinter ihrer Schönheit. In einer Instagram-Fragerunde wird die Influencerin von einem Follower darauf angesprochen, ob sie mit Botox nachhelfe, da ihre Haut "immer so perfekt und makellos" aussehe, woraufhin sie preisgibt: "Ja! Ich bin nun 33 Jahre alt und habe vor ein paar Jahren damit angefangen. Ich gehe circa alle sechs bis acht Monate – Stirnbereich und Augen."

Die YouTuberin stellt jedoch gleichzeitig klar: "Botox allein reicht aber nicht für strahlende Haut." Das Nervengift könne lediglich Mimikfalten glätten, verbessere aber weder die Hautstruktur noch spende es Feuchtigkeit. Daher achte sie sehr darauf, Produkte in ihre Hautpflege-Routine einzubauen, die wirksame Inhaltsstoffe enthalten. "Botox ist wie das Topping – aber die Basis für eine frische, glowy Haut bleibt: gute Pflege, ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und ein bisschen liebevolle Selfcare", erklärt Sarah abschließend.

Abgesehen von ihrem Äußeren legt die dreifache Mama auch viel Wert darauf, gesund zu leben. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Dominic (33) einer Herausforderung stellte, die gut für ihr Immunsystem ist: Das Paar wagte sich an ein Eisbad. "Es hat mich wirklich an meine Grenzen gebracht", erzählte Sarah im Netz und fügte stolz hinzu, dass nach einem kurzen innerlichen Kampf "etwas Magisches" passierte: "Man kann loslassen. Richtig tief eintauchen – emotional, mental."

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im April 2025

