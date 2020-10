Cardi B (28) ist also nicht zufällig wieder in Offsets (28) Bett gelandet! Gerade erst offenbarte die Rapperin in einem Livestream, dass sie eine wilde Nacht mit ihrem Ex verbracht hat. Dabei hatte sie sogar aus Versehen ein Nacktfoto geschossen, was wenig später im Netz landete und sie dazu zwang, den kleinen Rückfall öffentlich zu machen. Doch jetzt wird klar: Cardi hat offenbar vor, wieder öfter die Matratze mit dem 28-Jährigen zu teilen. Die "WAP"-Interpretin ist wieder mit ihrem Mann zusammen!

In einem Instagram-Livestream erklärte Cardi am vergangenen Dienstag, dass die Liebes-Reunion im Rahmen ihrer Geburtstagsparty stattgefunden habe. "Ich habe angefangen, ihn zu vermissen. Es ist hart, nicht mehr mit seinem besten Freund zu sprechen. Und es ist noch härter, keinen Schwanz zu haben. Was soll ich machen, er hat mir einen Rolls Royce geschenkt und ich soll ihn abservieren? Ich wollte wirklich dringend einen Penis zu meinem Geburtstag. Ich bin einfach eine verrückte Bitch", plauderte sie unverblümt aus.

Und das, obwohl die Eltern der kleinen Kulture (2) doch eigentlich getrennte Wege einschlagen wollten! Im September hatte das Musiker-Duo die Scheidung eingereicht. Cardi hatte kurz danach verraten, dass die Beziehung sich über die letzten Monate so sehr verändert habe, dass sie Angst davor hatte, Offset könnte sie am Ende noch betrügen. Diese Sorge ist bei der lauten US-Amerikanerin jetzt wohl wie weggeblasen!

Anzeige

Getty Images Cardi B im Januar 2020

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset im April 2020

Anzeige

Getty Images Cardi B und Offset im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de