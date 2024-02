Cardi B und Ex Offset verbrachten Valentinstag gemeinsam!

Feiern die beiden etwa bald ein Liebes-Comeback? Aktuell sorgt die Beziehung von Cardi B (31) und Offset (32) wieder einmal für eine Menge Furore: Nach einigen Gerüchten bestätigte die Sängerin Ende vergangenen Jahres die Trennung von ihrem Ehemann. Ein Liebes-Comeback mit dem Vater ihrer Kinder schloss die Rapperin bislang eigentlich aus. Doch nun wurden Cardi und Offset gemeinsam gesehen – und zwar am Valentinstag!

Das zeigen die Bilder, die TMZ vorliegen: So besuchte die "I Like It"-Interpretin ein italienisches Restaurant in Miami Beach – der 32-Jährige folgte ihr nur wenige Minuten später. Schließlich verließen Cardi und Offset gemeinsam das Restaurant und fuhren zusammen davon. Ob sich die beiden etwa wieder annähern?

Denn es ist nicht das erste Mal, dass Cardi und Offset trotz Trennung Zeit miteinander verbrachten: Auch den Neujahrswechsel feierten die Eltern von zwei gemeinsamen Kindern zusammen – und wurden dabei sogar intim. "Ich möchte, dass ihr euch im Klaren seid, denn ihr stellt eure Vermutungen an und ich wollte, dass ihr es aus erster Hand hört. War ich gestern mit dem Vater meines Kindes in einem Klub? Ja. Wurde ich gestern flachgelegt? Auf jeden Fall, Baby!", verriet Cardi sogar selbst auf X.

Getty Images Cardi B im Mai 2023

Getty Images Offset und Cardi B im Dezember 2022

Getty Images Offset, Rapper

