Nach Trennung: Cardi B und Ex Offset feiern im Stripclub!

Was läuft da? Hinter Cardi B (31) liegt ein turbulentes Jahr. Obwohl sie und ihr langjähriger Partner Offset (32) sich bereits in der Vergangenheit mehrfach getrennt hatten, fanden die beiden immer wieder zueinander. 2023 sollte jedoch das endgültige Ende ihrer Liebe markieren. Auch die Rapperin selbst betonte bereits, es gebe keine weitere Chance für sie – oder etwa doch? Das lassen aktuelle Bilder zumindest vermuten. Cardi B und Offset feiern zu Silvester gemeinsam im Klub.

Wie Page Six berichtet, zeigt ein auf Social Media kursierendes Video die Musikerin mit ihrem Verflossenem in einem Stripclub in Miami. Dabei scheinen sich die frisch Getrennten sichtlich wohl in der Nähe des jeweils anderen zu fühlen. Offenbar so sehr, dass noch mehr zwischen ihnen lief. "War ich mit dem Vater meiner Kinder in einem Klub? Ja. Wurde ich in der Silvesternacht flachgelegt? Ja. Ich brauchte Sex", berichtet Cardi anschließend auf Instagram. "Ich habe das Gefühl, dass wir [...] gut drauf waren, wir hatten eine gute Zeit", heißt es zuletzt.

Schon vor wenigen Tagen war das einstige Musikerpaar gemeinsam gesichtet worden. Ein Fan hatte die beiden bei einem Spaziergang durch die Straßen New Yorks getroffen. Mehrere Fotos, die TMZ veröffentlicht hatte, hatten gezeigt, wie die junge Frau erst freudestrahlend mit Cardi und dann anschließend noch mit Offset posiert hatte.

Getty Images Cardi B, Musikerin

Getty Images Cardi B und Offset im Januar 2020

Getty Images Offset und Cardi B, 2023

