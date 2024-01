Trotz Trennung: Cardi B und Offset hatten an Silvester Sex

Folgt nun etwa bald die Versöhnung? Nachdem bereits mehrere Gerüchte kursierten, hatte Cardi B (31) im Dezember vergangenen Jahres die Trennung von ihrem Ehemann Offset (32) bekannt gegeben. Bislang konnten sich die Eltern von zwei gemeinsamen Kindern immer wieder zusammenraufen. Ob die beiden auch dieses Mal ein Liebes-Comeback feiern werden, bleibt allerdings abzuwarten. Körperlich sind sich Cardi und Offset auf jeden Fall wieder nähergekommen!

In einem Livestream auf X gab die 31-Jährige zu, dass sie den Silvesterabend mit ihrem Noch-Ehemann verbrachte – und sie sogar intim wurden: "Ich möchte, dass ihr euch im Klaren seid, denn ihr stellt eure Vermutungen an und ich wollte, dass ihr es aus erster Hand hört. War ich gestern mit dem Vater meines Kindes in einem Klub? Ja. Wurde ich gestern flachgelegt? Auf jeden Fall, Baby!" Ein Liebes-Comeback schließe Cardi bis dato allerdings aus: "Die Antwort, wie man wieder zusammenkommen kann, ist nicht eine gute Nacht im Klub [...]. Sowohl sie als auch Offset müssen an sich arbeiten.

Dass sie den Jahreswechsel gemeinsam verbrachten, war so allerdings nicht geplant, wie Cardi ebenfalls betonte. "Wir waren beide im selben Klub und es war einfach sehr peinlich. Ich bin in meinem Bereich, er ist in seinem Bereich. Also hieß es: 'Mann, komm einfach rüber, verdammt'", erinnerte sich die "Drip"-Interpretin.

Getty Images Cardi B, Mai 2023

Getty Images Cardi B und Offset im Januar 2020

Getty Images Cardi B im Februar 2023

