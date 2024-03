"Ich hatte Angst": So sehr leidet Cardi B unter ihren Hatern

Cardi B (31) hat seit 2018 kein neues Album veröffentlicht – aber warum? In einem Interview mit 360 with Speedy verrät die Rapperin nun, dass sie Angst vor negativen Reaktionen habe. "Ich fühle mich unter Druck gesetzt. Es ist so ein Druck. [...] Ich muss das aus meinem Kopf bekommen. Denn das ist es, was mir den ganzen Scheiß versaut", beschreibt die "I Like It"-Interpretin ihre Gefühlslage. Auch abseits der Musik habe die New Yorkerin mit dem Feedback ihrer Hater zu kämpfen: "Ich hatte Angst, auf Social Media live zu gehen, ich hatte Angst, ein Bild zu posten. Ich hatte Angst, in den Klub zu gehen und dann am nächsten Tag zu sehen, was die Leute über mich sagen." Inzwischen arbeite sie daran, selbstsicherer zu werden.

Tatsächlich steht die Rapperin häufig im Fokus der Öffentlichkeit. Besonders ihre Trennung von Migos-Mitglied Offset (32) sorgt aktuell für Schlagzeilen, da die beiden immer wieder zusammen gesehen werden. Im Interview erzählt sie von einem Bericht, der sie besonders genervt habe. Bei einem Date von Cardi und ihrem Ex-Mann hatte sie ihr Handy vor ihr Gesicht gehalten, nachdem die zwei im Auto rumgeknutscht hatten. Daraufhin sei spekuliert worden, ob sie eine frisch operierte Nase versteckt habe. "Deshalb will ich nicht einmal, dass die Leute wissen, wo verdammt noch mal ich bin oder was verdammt noch mal ich tue", erklärt die Grammy-Gewinnerin.

Ihre Fans feiern die 31-Jährige für ihre Offenheit. "Ich liebe diese Frau. Sie sagt immer ihre Meinung und ist so echt. Ich verstehe nicht, warum manche Leute sie nicht zu schätzen wissen. Mach weiter so, Cardi! Du bist eine der Besten!", schwärmt ein User auf YouTube. Die Meinungen der Hater sind den echten Bewunderern egal. "Sie hassen dich nur, weil du so erfolgreich bist. Sie wollen, dass du an dir selbst zweifelst [...]. Ich bin so stolz auf dich. Du hast es schon weit gebracht", findet ein anderer Nutzer.

Getty Images Offset und Cardi B, 2023

Getty Images Cardi B, Rapperin

