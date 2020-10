Was lief wirklich zwischen Alexander Hindersmann (32) und Wioleta Psiuk (29)? Bis vor wenigen Wochen waren der Bachelorette-Kandidat und die Bachelor-Kandidatin noch total verliebt. Dann kam das plötzliche Beziehungs-Aus. Seither herrscht zwischen den beiden Influencern dicke Luft. Im Netz lassen sie kein gutes Haar mehr an dem jeweils anderen. Jetzt geht Wio allerdings noch einen Schritt weiter: Sie behauptet, Alex habe sie terrorisiert!

Im RTL-Interview ist sogar von Psychoterror die Rede. "Wenn man einen Menschen hat, der einen immer kritisiert und unter Druck setzt und einem das Gefühl gibt, dass man nie gut genug ist, dann sollte man sich davon lösen", erklärte sie. Zu Beginn der Beziehung sei sie noch wirklich glücklich gewesen. Später habe sie dann aber Alex' wahren Charakter erkannt – der Realitystar stelle sich in der Öffentlichkeit nämlich angeblich völlig anders da, als er wirklich ist.

Ob Alex diese Anschuldigungen einfach auf sich sitzen lassen wird? Wioleta ist sich jedenfalls sicher, dass der einstige Bachelor in Paradise-Star sich noch in der Öffentlichkeit dazu äußern wird. "Alles, was ich jetzt sagen werde, wird dann sowieso gegen mich verwendet", zeigte sie sich schon zu Beginn des Interviews skeptisch.

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Wioleta Psiuk, Juli 2020

Anzeige

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk im Mai 2020 auf Juist

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann im Februar 2020

Anzeige

Glaubt ihr, dass Alex sich noch zu den Vorwürfen äußern wird? Ja mit Sicherheit! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de