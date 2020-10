Swantje van Uehm blickt auf eine harte, aber auch wegweisende Phase in ihrem Leben zurück. Die Gründerin stellte am Montagabend ihre Marke Nui Cosmetics bei Die Höhle der Löwen vor. Dabei handelt es sich um eine Reihe veganer Naturkosmetikprodukte. So brachte sie speziell zum Pitch einen Lippenstift ohne synthetische Inhaltsstoffe mit. Doch was man der souveränen Unternehmerin bei ihrer Präsentation nicht ansah: Sie hatte in der Vergangenheit schon einmal kurz vor einem Organversagen gestanden.

Während der Sendung erzählte die junge Frau: "Die Ärzte hatten damals gesagt, die Überlebenschance war bei 20 Prozent. Da denkt man schon: 'Okay, wenn es das jetzt war – hab ich alles gemacht, was ich jetzt machen wollte?'" Deshalb sei der Moment der Diagnose auch ein Wendepunkt in Swantjes Leben gewesen. Sie habe sich überlegt, was man zur Erhaltung der eigenen Gesundheit auf den Markt bringen könnte und sei so auf das Thema Naturkosmetik gestoßen.

Im Jahr 2009 hatte die Gründerin Bild-Informationen zufolge wochenlang im Krankenhaus liegen müssen. Der Zeitung berichtete sie: "Es war eine Doppelinfektion, was bedeutet, dass mein Körper mit zwei Virus-Infektionen zu kämpfen hatte. Ich stand kurz vor einem multiplen Organversagen." Inzwischen geht es der Brünetten wieder gut.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams, Investorin bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Swantje van Uehm, "Die Höhle der Löwen"-Gründerin

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Georg Kofler bei "Die Höhle der Löwen"

