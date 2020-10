Die Fußball-Fans trauern um einen ihrer Helden! Bei der Europameisterschaft 1992 trug Bruno Martini (✝58) die Nummer eins auf seinem Rücken. Der Franzose bestritt in seiner Zeit als Torhüter der Nationalmannschaft insgesamt 31 Länderspiele. Bis zu seinem Karriereende hütete er unter anderem vier Jahre lang das Tor des HSC Montpellier, wo er auch nach seinem Aus als Profi verschiedene beratende Funktionen übernahm. Jetzt müssen seine Familie, Freunde und Bewunderer aber ganz stark sein: Bruno ist überraschend gestorben – er wurde nur 58 Jahre alt.

Sein ehemaliger Verein bestätigt die Todesnachricht jetzt in einem offiziellen Statement auf Twitter. "Die Nachricht über den Tod von Bruno Martini erfüllt uns mit unendlicher Trauer. Wir werden dich schrecklich vermissen, Bruno. Ruhe in Frieden", heißt es in dem Post, den auch viele Ex-Kollegen und Fans kommentieren. Als Todesursache wird ein Herzstillstand angegeben. Der Vorfall soll sich zwar bereits vor einer Woche ereignet haben. Nach der Einlieferung in ein Krankenhaus sei der 58-Jährige am heutigen Dienstag aber letztlich verstorben.

Auch der Präsident des Französischen Fußballverbandes hat sich angesichts des schrecklichen Verlusts zu Wort gemeldet. "Martini wusste seine technische Erfahrung, seine eigenen hohen Fertigkeiten und seine menschlichen Fähigkeiten zum Wohle anderer einzusetzen", ehrt er den verstorbenen Ex-Kicker.

Bruno Martini mit seinen Fußball-Kollegen

Fabrice Grange, Bruno Martini, Pierre Mankowski und Raymond Domenech

Ex-Torhüter Bruno Martini

