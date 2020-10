Pietro Lombardis (28) weibliche Fans können die Flirtversuche gleich bleiben lassen! Gerade machte der Sänger jede Menge Schlagzeilen, weil es mit seiner neuen Partnerin Laura Maria kriselt. "Wir haben gerade eine etwas schwierige Phase und ich bin kein perfekter Mensch", hatte der Papa von Alessio Lombardi (5) im Netz verkündet. Doch Hopfen und Malz ist bei dem Pärchen offenbar noch nicht verloren. Denn jetzt macht Pie deutlich: Keine Lady braucht einen Gedanken daran zu verschwenden, dass er bald wieder auf dem Markt sein könnte!

Krise ja, Trennung nein – das stellte Pietro in seiner Instagram-Story klar. Eine Followerin traute sich nämlich in einer Fragerunde, dem Musiker nach seinem Statement über Laura auf den Zahn zu fühlen: "Können sich jetzt die Frauen wieder Hoffnungen machen?" Darauf antwortete der Ex-Mann von Sarah Lombardi (28) ganz trocken. "Nein, können sie nicht." Dahinter platzierte er das Emoji zweier betender Hände. Er scheint also noch daran zu glauben, dass zwischen ihm und Laura alles wieder gut wird.

Die Promiflash-Leser sind in einer Umfrage nicht so optimistisch. Da es schon so kurz nach ihrem Paar-Outing kriselt, vermuten 63 Prozent (6.368 Stimmen), dass ihre Liebe das nicht überstehen könnte. 37 Prozent (3.706 Stimmen) sind sich hingegen sicher, dass Pietro und Laura trotz allem füreinander bestimmt sind.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Thomas Burg Pietro Lombardi in der Jury von DSDS 2020

