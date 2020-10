Wie ernst ist die Krise bei Laura Maria und Pietro Lombardi (28) wirklich? Es ist erst wenige Wochen her, dass der Sänger sein neues Liebesglück öffentlich gemacht hat. Die Influencerin ist offiziell tatsächlich die erste Frau an seiner Seite, nachdem er sich vor fünf Jahren von Sarah Lombardi (28) getrennt hatte. Doch nun scheint es so, als seien die Schmetterlinge erst einmal verflogen. Pietro erklärte seinen Fans bereits, dass die zwei eine "schwierige Phase" durchleben würden. Und nun scheint Laura Maria das mehr als deutlich bestätigt zu haben: Sie reagierte schließlich auf einen kritischen Kommentar gegen Pietro überaus positiv!

Unter Lauras neuestem Instagram-Posting finden sich nicht nur zahlreiche Komplimente an die Blondine, sondern auch Meinungen zu ihrer aktuellen Beziehungsphase. "Der liebe Pietro sollte sich lieber mal schnell erinnern, woher er mal kam, denn leider hat er dies vergessen. Sorry, aber Laura braucht keinen Fame. Wozu auch? Ihr Interesse besteht nicht darin, nur eine intensive 'Infaulenza' zu werden [...]. Mit dem kommt Pietro nicht klar", wetterte eine Userin gegen Lauras Partner. Und wie reagiert Letztere? Sie schien keinerlei Bedürfnis zu haben, Pie in Schutz zu nehmen und antwortete stattdessen mit zwei roten Herz-Emojis auf die Ansage. Ihre öffentliche Reaktion darauf schien sie allerdings kurze Zeit später zu bereuen: Der Kommentar ist mittlerweile gelöscht.

Was genau der Auslöser für die aktuellen Liebesschwierigkeiten ist, ist bisher nicht bekannt. Pietro verriet aber bereits, dass er nicht bereit sei, die Liaison einfach zu beenden: "Ich werde alles dafür geben. Sie war die erste Frau, die ich wieder in mein Herz gelassen habe und dafür muss man kämpfen." Sie seien momentan nach wie vor noch ein Paar.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria im Oktober 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Influencerin

