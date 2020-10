Ruben Rodriguez soll der neue Mann an Anne Wünsches (29) Seite sein! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hatte erst vergangene offiziell bestätigt, wieder Single zu sein. Kurz darauf verriet der SixxPaxx-Stripper, dass Anne und er sich aktuell näher kennenlernen würden – der bittere Beigeschmack bei dieser Geschichte: Der Tänzer bekommt ein Kind mit seiner Ex und die ist nun auf sich allein gestellt. Gegenüber Promiflash sprach die Schwangere offen über ihre momentane Gefühlslage.

"Ich bin verletzt und enttäuscht und am Boden", gestand Amy im Interview mit Promiflash. Sie sei wegen ihres noch ungeborenen Kindes in eine größere Wohnung gezogen und habe ihr Auto verkaufen müssen, um die Kaution zahlen zu können – und das alles innerhalb kürzerer Zeit. "Ruben hat mich dabei nie unterstützt", stellte die Blondine klar, die mittlerweile in der 30. Woche schwanger ist. Der wiederum betonte: "Ich möchte ein guter Vater für mein Kind sein und werde für das Kind immer da sein."

Amy glaubt allerdings, dass er sich nicht einbringen werde. Schließlich soll er nun fest mit Anne zusammen sein, die angeblich über ihre Situation Bescheid weiß. "Ich glaube, sie will nicht, dass er mir hilft und ist froh, dass die Situation zwischen ihm und mir so ist, wie sie ist." Sie kenne die YouTuberin zwar nicht persönlich, aber das sei eben ihre Einschätzung.

Ruby Rodriguez, SixxPaxx-Mitglied

Amy, Ex-Freundin von Ruben Rodriguez

Anne Wünsche, Influencerin

