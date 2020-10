Vor wenigen Wochen machten Neuigkeiten die Runde, dass die ehemalige The Voice Kids-Kandidatin Grace Mertens ihre eigene Trauerfeier plant. Bereits während ihrer Teilnahme an der Castingshow war bekannt gewesen, dass das Mädchen an einem Gehirntumor litt. Ärzte gaben ihr vor Kurzem deshalb die Prognose, dass sie nicht mehr lange zu Leben habe. Nun hat sie den Kampf gegen den Krebs verloren: Grace ist vor wenigen Tagen gestorben!

Diese traurige Nachricht teilte vor einigen Stunden ihre Familie auf Instagram mit. "Grace wird für immer 16 bleiben. Mit uns dreien an der Seite ist sie [Donnerstagnacht] friedlich verstorben. Unsere Herzen sind gebrochen", heißt es in dem Statement. Weitere Informationen behalten Grace' Angehörigen für sich. "Es gibt noch so viel über sie zu erzählen, aber zurzeit bekommen wir einfach die Worte nicht zusammen", so die Familie weiter.

Grace' Schicksal hat so viele Menschen auf der Welt berührt, sogar Weltstar Lady Gaga (34) hatte ihr unterstützende Worte im Netz gewidmet. "Du bist ein mutiges Mädchen. Ich bete für dich, denke an dich. Kämpfe weiter, atme weiter und verbringe weiterhin Zeit mit deiner Familie. Deine Familie liebt dich!", hat die 34-Jährige ihr in einer Videobotschaft mitgeteilt.

Anzeige

Instagram / grace.mertens Grace Mertens

Anzeige

Instagram / grace.mertens Grace Mertens

Anzeige

Getty Images Lady Gaga bei den Grammys in L.A. im Februar 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de