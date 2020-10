Traurige Nachrichten um die ehemalige The Voice Kids-Kandidatin Grace Mertens. Im Jahr 2017 versuchte sie im Alter von 13 Jahren ihr Glück in der Castingshow, landete im Team von Musikerin Nena (60) und deren Tochter Larissa – und schaffte es tatsächlich bis in die Sing-Offs. Schon damals war bekannt, dass die Hamburgerin an einem Gehirntumor leidet. Seit Jahren hält sie ihre Community im Netz über ihre Behandlungen auf dem Laufenden. Doch nun hat sich ihr Zustand drastisch verschlimmert: Ihre Ärzte geben Grace nur noch wenig Zeit. Deshalb plant sie jetzt ihre eigene Trauerfeier.

"Wir haben ein paar Pläne für meine Beerdigung gemacht und dachten, es wäre doch toll, wenn alle meine Freunde und meine Familie während der Zeremonie ihre schönsten Erinnerungen teilen", berichtet sie auf ihrem Instagram-Kanal. "Das können die Geschichten sein, wie wir uns kennengelernt haben, ihr erster Eindruck von mir, oder einfach nur etwas Lustiges, was wir zusammen gemacht haben." Auch Videobotschaften ihrer Fans seien willkommen. Weiter erklärte Grace, dass sie und ihre Familie die Clips schnellstmöglich brauchen, damit sie selbst noch die Möglichkeit habe, sie alle anzuschauen.

Auch The Voice of Germany-Star Michael Schulte (30) machte im Netz nun auf Grace' tragisches Schicksal aufmerksam: "Im Jahr 2019 hatte ich das große Glück, dieses wundervolle, mutige und talentierte junge Mädchen kennenzulernen. Jetzt hat sie nur noch wenige Stunden zu leben. [...] Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energie für deine letzte Reise", beteuert der 30-Jährige auf Instagram. Dazu veröffentlichte er einen Clip von sich, wie er Grace ein Ständchen singt.

Instagram / grace.mertens Grace Mertens, ehemalige "The Voice Kids"-Kandidatin

Instagram / grace.mertens Grace Mertens

Instagram / michaelschulte Grace Merten und Michael Schulte

