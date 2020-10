Adele (32) kann auch mal über sich selbst lachen! In den vergangenen Monaten hatte die britische Musikerin vor allem mit ihrer körperlichen Verwandlung für Aufsehen gesorgt: Medienberichten zufolge soll die Chartstürmerin rund 45 Kilogramm abgenommen haben. Doch auch wenn die "Someone Like You"-Interpretin einiges an Gewicht verloren hat – ihr frecher Humor blieb deshalb nicht auf der Strecke: Adele scherzte jetzt über ihren großen Abnehmerfolg – und das live im TV!

In der US-amerikanischen TV-Show "Saturday Night Live" feierte Adele am vergangenen Samstag ihr Debüt als Moderatorin – und dabei brachte sie auch ihren enormen Gewichtsverlust zur Sprache: "Ich weiß, dass ich mich wirklich, wirklich verändert habe, seit ihr mich das letzte Mal gesehen habt", betonte sie. Kurzerhand machte sie scherzhaft die aktuellen Reisebeschränkungen für ihren Gewichtsverlust verantwortlich. "Ich musste mit leichtem Gepäck reisen und konnte deshalb nur die Hälfte von mir mitnehmen. Und das ist die Hälfte, die ich mir ausgesucht habe", witzelte die "Hello"-Interpretin.

Einige Fans hatten im Vorfeld auch darüber spekuliert, ob Adele während der Show womöglich ein neues Lied performen würde – allerdings schaffte die Britin diese Spekulationen schnell aus dem Weg: "Mein Album ist noch nicht fertig", erklärte sie im TV. Jetzt seid ihr gefragt: Wie kam Adeles Debüt als TV-Moderatorin bei euch an? Stimmt ab!

Instagram / adele Adele, Sängerin

Instagram / adele Adele im Oktober 2020

Getty Images Adele im Februar 2016 in Belfast

