Für Nathalia Goncalves Miranda und Luca Wetzel ist die Liebessuche auf Love Island vorbei. Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und der Automobilkaufmann flogen am Montagabend von der Insel, nachdem sie sich zuvor immer mal wieder einander angenähert, dann aber wieder voneinander entfernt hatten. Nathalia hatte ihr Interesse an Luca zwar bis zuletzt nicht verloren, doch der Geestlander hatte diese Art der Zuneigung einfach nicht erwidert. Sieht das nach ihrem gemeinsamen Rauswurf nun anders aus?

Promiflash spricht direkt nach dem Exit mit beiden Ex-Islandern und hakt nach: Lernen sich die beiden nach der TV-Erfahrung weiter kennen? Nathalia gibt sich da weniger zuversichtlich: "Ich mag Luca, er ist ein toller Mensch, aber ich glaube nicht, dass zwischen uns irgendwas passieren wird." Wenn es in der Villa nicht geklappt habe, werde das wohl auch abseits der Kameras nichts, glaubt die Ex-Freundin von Mudi Sleiman.

Und Luca? Der sieht das ganz ähnlich. Auf ein weiteres Kennenlernen hat er wenig Lust: "Ich habe kein Interesse mehr daran, so hart wie es klingt." Man könne befreundet bleiben. "In Bezug auf alles Weitere, was in Richtung Beziehung geht, besteht kein Interesse von meiner Seite aus", betont der 24-Jährige weiter.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTL II Nathalia, Tobias und Luca bei "Love Island"

RTLZWEI Nathalia und Luca bei "Love Island"

RTLZWEI Luca und Nathalia bei "Love Island"

