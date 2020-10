Jetzt geht es ab nach Hause! In den vergangenen Tagen verweilte Ex-Bachelorette-Beauty Jessica Paszka (30) wieder auf Ibiza, der neuen Wahlheimat ihres Freundes Johannes Haller (32). Bald soll es auch ihre Heimat werden, denn die Turteltauben suchen bereits ein gemeinsames Liebesnest auf der Ferieninsel. Doch bevor die 30-Jährige nach Ibiza auswandert, ging es für sie nun zunächst erst einmal wieder zurück nach Deutschland!

Am Montag teilte die Influencerin ihren Fans auf ihrem Instagram-Account mit: "Ibiza war toll dieses Jahr, aber jetzt freue ich mich erstmal auf meine Familie und Freunde hier in Deutschland", schrieb sie glücklich auf der Foto- und Videoplattform. Und wie lief es mit der Haussuche? Dazu äußerte sich die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin auch: "Wie ihr wisst, werden wir nächstes Jahr hier herkommen und ob wir schon ein Haus gefunden haben, erzähle ich euch in einer ausführlicheren Story."

Auf die Frage, ob sie schon immer nach Ibiza auswandern wollte, gab Jessica vor Kurzem in einem Q&A diese Antwort: "Das war eigentlich nicht mein Plan, aber grundsätzlich habe ich mich schon öfter mit dem Thema Auswandern auseinandergesetzt und habe es mir gut vorstellen können", sagte sie ihren Fans.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im Oktober 2020

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka auf Ibiza, September 2020

