Wagen diese zwei Turteltauben etwa den nächsten Schritt? Lange gab es Spekulationen über eine Beziehung zwischen Johannes Haller (32) und Jessica Paszka (30). Vor Kurzem machten die beiden dem ein Ende und bestätigten, dass sie ein Paar sind. Das Duo verbringt aktuell gemeinsame Zeit auf Ibiza – und Jessica verkündete nun, dass sie dort auf Immobiliensuche gehe. Suchen die Influencerin und ihr Freund etwa ein gemeinsames neues Zuhause?

In ihrer Instagram-Story erzählte die Ex-Bachelorette, dass sie am nächsten Tag ein Haus besichtigen möchte. Doch ein kleines Detail wiederholte die Beauty immer und immer wieder: Das Wörtchen "wir"! So plauderte Jessica beispielsweise aus: "Wir haben morgen eine Besichtigung." Als dann ein Vierbeiner bellte, scherzte Johannes im Hintergrund: "Was willst du [...] machen, also wenn so ein Hund unser Nachbar ist?" Es scheint so, als würden die zwei Verliebten tatsächlich übers Zusammenziehen nachdenken.

Erst Anfang des Jahres trennte sich Johannes endgültig von seiner On-Off-Freundin Yeliz Koc (26). Die wünschte ihrem Ex alles Gute, konnte sich aber einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: "Wenn [Jessica] schlau ist, lässt sie ihn vorher nicht nur einen Corona-Test machen, sondern schickt ihn auch zum Urologen", stichelte die 26-Jährige.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka auf Ibiza, September 2020

Promiflash Johannes Haller und Jessica Paszka, August 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Bekanntheit

