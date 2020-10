Tolle Neuigkeiten von Maggie Grace (37): Die "Fear the Walking Dead"-Darstellerin ist zum ersten Mal Mutter geworden! Nach ihrer Verlobung im Februar 2017 heiratete die Schauspielerin, die auch aus der "Taken"-Reihe bekannt ist, im Mai 2017 Brent Bushnell, den Geschäftsführer einer Entertainment-Agentur. Über drei Jahre nach ihrer romantischen Hochzeit können die Eheleute nun ihren Nachwuchs auf der Welt begrüßen!

Die Geburt ihres Kindes verkündete die 37-Jährige nun in ihrer Instagram-Story: Sie veröffentlichte einen Schnappschuss, auf dem ihr Neugeborenes ihren Finger umfasst. Mit dem Foto postete die Schauspielerin gleichzeitig eine politische Botschaft: "Dafür gehe ich wählen", schrieb sie dazu. Am 3. November findet in den USA die nächste Präsidentschaftswahl statt. Allerdings verriet Maggie keine weiteren Details zu ihrem Baby. Sie sagte weder, welches Geschlecht es hat – noch verriet sie, wann es geboren wurde.

Vor ihrer Ehe mit Brent war die Blondine schon einmal verlobt. 2015 nahm sie den Heiratsantrag von ihrem damaligen Freund Matthew Cooke an. Ein Jahr später gaben die beiden jedoch ihre Trennung bekannt und Maggie fand ihr Glück bei ihrem jetzigen Mann.

Instagram / maggiegrace Baby von "Fear the Walking Dead"-Star Maggie Grace

Getty Images Maggie Grace in San Diego, Juli 2019

Getty Images Maggie Grace bei der Premiere von "Driven", Juli 2019

