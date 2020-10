Da hätten wohl einige Fans gerne Mäuschen gespielt. Im März dieses Jahres kam die britische Königsfamilie anlässlich des Commonwealth Day zusammen. Es war der letzte royale Termin, den Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) vor ihrem offiziellen Rücktritt absolvierten. Experten hatten deshalb im Voraus geglaubt, dass das Aufeinandertreffen mit Prinz William (38) ziemlich angespannt verlaufen könnte. Nun wurde entschlüsselt, was der Thronfolger seiner Frau in der Situation damals zuflüsterte.

Wer jetzt glaubt, dass es sich um einen Seitenhieb gegen Harry und seine Frau gehandelt hatte, liegt allerdings komplett daneben. Der Satz, den William laut Lippenlesern gesagt haben soll, bezog sich auf ein ganz anderes Thema. Wie der Autor Robert Lacey (76) nun in seinem Buch "Battle of Brothers" verrät, habe sich der 38-Jährige mit folgenden Worten an Herzogin Kate (38) gewandt: "Dieses ganze Händeschütteln ist seltsam. Wir werden nachher eine ganze Ladung Desinfektionsgel auftragen müssen." Ganz augenscheinlich spielte er damit auf die kritische Gesundheitslage an und nicht auf die Fehde mit seinem Bruder.

Trotzdem soll die Stimmung zwischen den beiden an diesem Tag unterkühlt gewesen sein. Körpersprachen-Expertin Judi James war sich im Gespräch mit PA News Agency sicher, dass vor allem Harry sich nicht ganz wohl gefühlt habe. "Als sie ihre Plätze einnahmen, warf Harry Kate ein breites Lächeln und aufrichtig freundliches ‘Hallo’ zu. Aber bei William konnte man sehen, dass Harry etwas steifer war und kaum lächelte."

Getty Images Die britische Royal Family beim Commonwealth Day in London im März 2020

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, Söhne von Prinzessin Diana

Getty Images Prinz William im Juli 2020 in Peterborough

