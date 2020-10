Kim Kardashian (40) ist offenbar im Tiger King-Fieber! Die Reality-Beauty hat bereits vor einigen Monaten öffentlich von der umstrittenen Netflix-Doku geschwärmt. Sie hat die gesamte Serie über den ehemaligen Zoobesitzer Joe Exotic (57) und dessen Erzfeindin Carole Baskin (59) an einem Wochenende durchgeschaut. Jetzt hebt Kim ihre Leidenschaft für die Erfolgsserie auf ein neues Level: Für Halloween hat sie sich als Carole verkleidet und ihre vier Kinder gingen als kleine Tiger.

In ihrer Instagram-Story teilte die 40-Jährige jetzt einige Videos von ihrer kleinen Kostümparty. Kurz vor Halloween verkleidete sie sich gemeinsam mit ihren Kids North (7), Saint (4), Chicago (2) und Psalm (1) und ihrem guten Freund Jonathan Cheban (46). Kim verkörperte Carole – passend mit einem Leoprint-Shirt und Blumenkranz – und Johnathan verkleidete sich als Joe. Kims Kids trugen alle einen niedlichen Tiger-Onesie und hatten bemalte Gesichter. "Könnt ihr erraten, wer ich dieses Jahr zu Halloween bin?", fragte der Keeping up with the Kardashians-Star in die Kamera, woraufhin Tochter North sofort meinte: "Natürlich können sie das."

In dieser coolen Aufmachung haben die Fake-Carole, der Fake-Joe und die vier Babytiger kurzerhand ein Fotoshooting im Garten gemacht. Ob die kleine Truppe ihre Kostüme für eine Halloweenparty angezogen hat oder ob dieser Look nur für das Fotoshooting gedacht war, hat Kim bisher nicht verraten.

Instagram / kimkardashian Psalm und Chicago West

Netflix Carole Baskin in der Netflix-Serie "Tiger King"

Instagram / kimkardashian Jonathan Cheban als Joe Exotic

