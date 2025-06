Bianca Censori polarisiert als Kim-Klon mit freizügigem Look

Bianca Censori (30), Ehefrau des Rappers Kanye West (48), hat sich für ihren neuesten Look offenbar ein wohlbekanntes Style-Vorbild ausgesucht: "Wie ein Klon von Kim Kardashian (44)", schrieben Fans auf Social Media zu den aktuellen Schnappschüssen der Australierin, die unter anderem TMZ vorliegen. Sie zeigen Bianca mit einer neuen, schwarzen Haarverlängerung auf dem Weg zu einer Beauty-Behandlung in Los Angeles. Dazu trägt sie einen hautfarbenen, knappen Body, auffällige, weiße Fellstiefel und eine riesige Sonnenbrille – tatsächlich ein Look, der stark an die bekannte Ex-Frau des Musikers erinnert, die sich 2022 von ihm scheiden ließ.

Diese modische Reminiszenz ist jedoch keine Neuheit. Bereits in der Vergangenheit wurde Bianca mehrfach in Outfits gesehen, die stark an Kim erinnern, was zu hitzigen Debatten und viel Kritik führte. Doch nicht nur sie allein steht dafür im Kreuzfeuer: Besonders nachdem Bianca im Februar mit einem nahezu durchsichtigen Kleid auf einem roten Teppich für Aufsehen gesorgt hatte, berichteten Insider, dass Kanye erheblichen Einfluss auf die Modeentscheidungen seiner Frau haben soll. Immer wieder keimt die Vermutung auf, Bianca werde in ihrer Kleiderwahl gezielt von Kanye beeinflusst und zu skandalösen Auftritten gedrängt.

Zuletzt schien Biancas Einfluss auf die Beziehung zu Kanye bedeutsam. Insider berichteten, dass die Designerin ultimative Maßnahmen ergriff, um ihre Ehe zu retten. Ein gemeinsamer Aufenthalt in einem Therapiezentrum scheint den beiden neuen Schwung verliehen zu haben. Ob sich Bianca, die kürzlich ihr erstes eigenes Unternehmen anmeldete, auch in Modefragen so selbstbewusst zeigt und tatsächlich selbst entscheidet, wann sie wie viel Haut zeigt, bleibt jedoch weiterhin fraglich.

Collage: ZUMAPRESS.com / MEGA, Getty Images Collage: Bianca Censori und Kim Kardashian

Getty Images Kim Kardashian, Februar 2025

Getty Images Kanye West und seine Ehefrau Bianca Censori, Februar 2025

