Hochsommerliches Foto-Update von Kendall Jenner (24)! Anlässlich Kim Kardashians (40) rundem Geburtstag reiste das Supermodel kürzlich zusammen mit seiner Familie per Privatjet in die Nähe von Tahiti auf eine private Insel – inklusive Luxus-Spa und Traumstrand! Die Kardashians ließen es sich so richtig gut gehen und teilten das natürlich auch sofort mit ihren Followern. Dabei setzte Kendall ihre heißen Kurven besonders gekonnt in Szene!

In einem ziemlich knappen Bikini mit cooler Sonnebrille und verspielten Zöpfen steht die 24-Jährige knietief im türkisblauen Wasser. Auf dem Instagram-Foto sticht vor allem ihre runde Kehrseite ins Auge, die von Kendalls Bikinihöschen kaum bedeckt wird. Unter ihren 141 Millionen Followern befinden sich auch prominente Freunde, die voller Bewunderung die visuellen Urlaubsgrüße kommentieren. Hailey Bieber (23) schreibt zum Beispiel: "Einfach wow: Dein Körper, dieser ganze Vibe und dein Hintern." Auch Khloé Kardashian (36) hinterlässt einen anerkennenden Kommentar unter dem sexy Bild ihrer Halbschwester.

Will die Laufstegschönheit damit womöglich eine ganz bestimmte Person beeindrucken? Laut dem Newsportal Daily Mail datet Kendall seit April den NBA-Star Devin Booker (24). Offenbar war der Basketballer nicht bei dem Trip dabei – das Model ließ sich aber keine Gelegenheit entgehen, um dem Sportler zu zeigen, was er verpasst hat.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Khloé, Kim, Rob, Kourtney und Kendall während Kims 40. Geburtstag

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner in Tahiti 2020

Anzeige

Getty Images Devin Booker, Basketball-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de