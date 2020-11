Hat Max Schnabel (22) seine Meinung etwa wieder geändert? Der ehemalige Temptation Island-Verführer stieg in der vergangenen Folge von Ex on the Beach mit Georgia ins Bett – obwohl diese eigentlich, laut seiner eigenen Aussage, gar nicht seinem Typ Frau entspricht. Als die 19-Jährige dies erfuhr, wirkte sie sichtlich verletzt, immerhin hatte sie bereits Gefühle für Max entwickelt. Doch nach einer Aussprache schien bei den beiden wieder alles in Ordnung: Sie kuschelten und küssten sich sogar. Hatte Max also doch ernstere Absichten bei Georgia?

Im Promiflash-Interview erklärte der 22-Jährige seine Gefühlswelt folgendermaßen: "Dass ich mich nicht innerhalb von zwei Tagen Hals über Kopf in sie verliebt habe, heißt doch nicht, dass ich nichts von ihr wissen wollte." Er habe sie trotz aller Vorkommnisse weiterhin gemocht und weiter kennenlernen wollen. "Sie war nett, sympathisch und ich mochte einfach ihre goldige Art", führte Max weiter aus.

Dabei hatte der Fahrlehrerazubi eigentlich ein Auge auf Walentina Doronina geworfen. Diese habe er aber auch nach dem Sex mit Georgia und dem darauffolgenden Ohrfeigen-Eklat noch näher kennenlernen wollen – allerdings ohne einen weiteren Austausch von körperlichen Zärtlichkeiten. "Es war eine schwere Zeit und von meinem inneren Gefühlszustand her nicht die richtige Grundlage, um Gefühle aufzubauen", stellte Max klar.

Instagram / queengeoo Georgia, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

TVNOW Max und Georgia bei "Ex on the Beach" 2020

TVNOW Max Schnabel, "Ex on the Beach"-Kandidat 2020

