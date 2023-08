Nach "Ex on the Beach": Sind Jessica und Germain ein Paar?

Bei den beiden hat es einfach gefunkt. Germain Wolf und Jessica Hnatyk haben sich bei der diesjährigen Staffel von Ex on the Beach kennengelernt. Bereits in der Show verbrachten die beiden Reality-TV-Stars jede Menge Zeit zusammen. Am Ende gestand der Berliner der Beauty sogar seine Gefühle. Doch auch wenn keiner der anderen Teilnehmer davon ausging, dass die beiden ein Paar werden würden, haben sie nun allen das Gegenteil bewiesen: Germain und Jessica sind noch immer zusammen!

Das teilten die zwei ihren Fans jetzt in einem ausführlichen YouTube-Video mit. "Jeder weiß, dass wir uns kennengelernt haben, aber diese Entfernung hat uns nicht auseinandergebracht", erzählt der TV-Star freudestrahlend und gibt seiner Freundin einen dicken Schmatzer. "Hat uns noch enger zusammengeschweißt", ergänzt Jessica. "Wir sind auf jeden Fall ein glückliches Pärchen und wir sind happy, dass wir es immer noch sind", plaudert Germain weiter aus.

Bereits zuvor gab es schon einen Hinweis darauf, dass bei den beiden nach der Show noch etwas laufen könnte. Im Netz tauchte nämlich ein Foto auf, dass die Realitystars zusammen in Den Haag in den Niederlanden zeigte. Arm in Arm spazierten sie durch ein Einkaufszentrum und machten ein Selfie miteinander.

Anzeige

Instagram / germain_e Germain Wolf, ehemaliger "Are You The One?-Kandidat

Anzeige

YouTube / jesmainwolf Jessica Hnatyk und Germain Wolf, August 2023

Anzeige

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de