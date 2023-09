Sasa hatte vor "Ex on the Beach"-Exit einen heftigen Streit

Das wurde angeblich nicht ausgestrahlt! Sasa war vor allem durch seine Are You The One?-Teilnahme bekannt geworden. Kurz darauf traf er bei Ex on the Beach auf seine vergangenen Flirts Carina und Vanessa. Mit beiden bändelte er nicht mehr an – auch mit den anderen Ladys schien es nicht zu funktionieren, sodass er rausgewählt wurde. Zumindest wurde wohl nur dies gezeigt. Sasa behauptet aber: In der Villa ist noch viel mehr passiert!

Im Gespräch mit Promiflash schildert er: "Ich hatte eine Auseinandersetzung mit einem Mädchen, weil die was gemacht hat, was mir nicht gefallen hat. Ich habe sie nicht bedroht oder geschlagen, es war eine verbale Auseinandersetzung. Dann hatte ich an dem Abend noch was mit ihr gehabt." Laut Sasa wurden diese Szenen aber nicht gezeigt, da das ganze Drama rund um Paulina Ljubas (26) und Yasin Mohamed (32) mehr Aufmerksamkeit bekommen habe. Das würde auch viele Teilnehmer inklusive ihm ziemlich sauer machen.

Weil er keine Comebacks mit seinen Verflossenen feiern wollte und auch keine Lovestory zu bieten hatte, soll die Produktion ihn und Germain nominiert haben. "Die lassen die Leute zwischen mir und Germain entscheiden und da sind drei meiner Exen, dann ist klar, dass ich rausfliege, also war das ja schon so in die Richtung geschoben", führt Sasa im weiteren Gespräch mit Promiflash aus.

Sasa im Januar 2023

Sasa Pavlović, "Are You The One"-Teilnehmer

Sasa Pavlović im Februar 2022

