Woher kommt dieser Sinneswandel? Bei Ex on the Beach ist Max Schnabel (22) als Ex-Flirt von Temptation Island-Girl Michelle Daniaux dabei. In der Liebesvilla fasste der Fahrlehrer allerdings ein neues Ziel ins Auge: Mitbewohnerin Walentina. Dumm nur, dass die aktuell kein Interesse an ihm zeigt. Stattdessen hat Georgia ein Auge auf den Hottie geworfen. Sie fällt rein äußerlich allerdings nicht in Max' Beuteschema. Bei einer heißen Dusche zu zweit ist das dem Stuttgarter plötzlich egal.

Bei einem Date bemalen sich Max und die 19-Jährige zunächst mit Farbe und befummeln sich dabei bereits ausgiebig. Kurz bevor sich der einstige "Temptation Island"-Verführer mit seiner Rendezvous-Partnerin ins Bad zurückzieht, gesteht er jedoch gegenüber seinem Flirt-Berater Salvatore Vassallo: "Ich hätte es so einfach mit ihr, aber ich will es nicht einfach, weil sie nicht zu hundert Prozent mein Typ ist." Er wolle lieber abwarten, ob er vielleicht doch bei der Essenerin Wale landen könne. Unter der Dusche scheinen diese Bedenken schließlich vergessen zu sein: Georgia und Max knutschen wild.

Dass das vermeintliche Spiel mit den Gefühlen der Rothaarigen für gewaltig Ärger sorgen könnte, ahnt Salvatore bereits: "Das wird ein Problem werden. Das wird schwierig werden. Wenn eine 19-Jährige verliebt ist." Und tatsächlich: Im Trailer zur neuen Folge sieht es bereits so aus, als würde der 25-Jährige trotz eigentlichem Desinteresse noch weiter gehen. Unter der Bettdecke scheint es bei ihm und Geo richtig heiß her zu gehen.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

TVNOW Max und Georgia bei "Ex on the Beach"

TVNOW Max und Georgia bei "Ex on the Beach"

TVNOW Salvatore Vassallo bei "Ex on the Beach"

