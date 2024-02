Geleakt: Sind das die ersten "Ex on the Beach"-Kandidaten?

Trash-TV Fans aufgepasst! Eine neue Staffel Ex on the Beach steht in den Startlöchern. In einer traumhaften Villa treffen zahlreiche Singles aufeinander, um zu Feiern und zu Flirten. Der Haken: Dort werden die Realitysternchen auch auf ihre Ex-Flirts und Ex-Freunde treffen. Die Kandidaten der diesjährigen Staffel sind zwar offiziell noch nicht bekannt, aber einige Teilnehmer sollen schon durchgesickert sein: Das sind die ersten vermeintlichen Kandidaten!

Wie Bild wissen will, soll das Are You The One?-Liebesdreieck um Ryan Wöhrl, Edda Pilz und Sina Elisa in Mexiko wieder zum Thema werden. Doch sie sind nicht allein: Auch Paddy aus derselben Staffel soll dabei sein. Barkin, der in der vorherigen AYTO-Staffel mit Juliette angebandelt hatte, wird als Kandidat heiß gehandelt. Bei Love Island sorgten Alessandra (27) und Fabi (26) für ordentlich Furore – auch die beiden sollen Teil von "Ex on the Beach" sein.

Ob sich einer der gehandelten Kandidaten vielleicht auch am Ende die Krone schnappen kann? In der vergangenen Staffel wurden Paulina Ljubas (27) und Yasin Mohamed (32) als Königin und König gekrönt. Die Zeremonie sorgte sogar bei den Streithähnen für Versöhnung. "Paulina, eigentlich hassen wir uns aber scheiß drauf, vielleicht findet man ja Frieden oder?", wollte Yasin wissen. Mit einer Umarmung schienen sie dann ihre Streitigkeiten beiseitegelegt zu haben.

Anzeige

"Are You The One?", RTL+ Sina und Ryan bei "Are You The One?" 2024

Anzeige

RTL "Are You The One?"-Kandidaten Edda und Paddy

Anzeige

Instagram / barkin_cmrt Juliette und Barkin, "Are You The One?"-Kandidaten

RTLZWEI / Magdalena Possert Alessandra und Fabi bei "Love Island" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de