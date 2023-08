"Ex on the Beach"-Laura: Tobi meinte es nie ernst mit ihr!

Hatte er eigentlich eine Freundin? Während Ex on the Beach näherten sich die einstigen Love Island-Turteltauben Laura und Tobi nach einigen Diskussionen wieder an. Zum Schluss betonte die Beauty sogar, es noch mal mit dem Kölner probieren zu wollen. Doch jetzt ist wieder alles aus: Sie sind kein Paar! Die beiden haben unterschiedliche Wahrnehmungen, wie das Ganze nach dem Format ablief. Laura meint sogar, dass Tobi lange zweigleisig gefahren war!

In ihrer Instagram-Story schildert sie, dass der Muskelmann es nie ernst mit ihr gemeint habe und die Beziehung nie wirklich gut gelaufen sei. Sogar nach "Love Island" soll er stets mit einer Frau Kontakt gehabt haben, die er auch vor der Show gedatet hatte. Doch damit nicht genug: Tobi soll der Unbekannten sogar gesagt haben, dass die Beziehung mit Laura nur wegen eines Vertrages zustande gekommen war. Außerdem soll er immer wieder fremdgeflirtet haben. Auf die Vorwürfe geht er nicht ein.

Jedoch schildert auch er auf Social Media, wie es aus seiner Sicht nach "Ex on the Beach" weiterging. Sie hätten viel Zeit miteinander verbracht, er habe ihr unter anderem beim Umzug geholfen – es schien gut zu laufen. Ihm habe aber die Dankbarkeit von ihrer Seite aus gefehlt. Zudem seien ihre Gefühle immer weniger geworden, was Tobi verstärkt gemerkt habe. Nach langem Hin und Her hätten sie den Kontakt abgebrochen.

Instagram / tobiismile Laura Mania und Tobias Pietrek im Dezember 2021

RTL Laura Mania, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Promiflash Tobias Pietrek und Laura Ma

