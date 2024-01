Leyla Lahouar äußert sich zu ihrer "Ex on the Beach"-Gewalt!

Leyla Lahouar (27) lässt tief in ihre Seele blicken. Aktuell ist die Bachelor-Bekanntheit im Dschungelcamp zu sehen. Bei ihren vorherigen Realityshows kam sie nicht immer gut an: Bei Ex on the Beach war Leyla nämlich damals rausgeflogen, weil sie aggressiv auf ihren Ex-Flirt Teezy einprügelt hatte! Bisher äußerte sie sich noch nicht ausführlich zu ihrem gewalttätigen Aussetzer. Nun gibt Leyla jedoch Einblicke in die Hintergründe ihrer Tat!

Im Gespräch mit Kim Virginia (28) kommt sie im Dschungelcamp auf ihr "Ex on the Beach"-Aus zu sprechen. "Für die Zuschauer kommt es so rüber: 'Die hat einfach zugeschlagen.' Was dahinter steckt, wissen die gar nicht", stellt Leyla klar. Die Auseinandersetzung mit Teezy habe sie an eine schlimme Zeit in ihrem Leben erinnert: "Das war ein Triggerpunkt [bei "Ex on the Beach"], weil mein Ex mich mal richtig zusammengeschlagen hat. Ich habe mich zurück gebeamt gefühlt." Sie habe das Gefühl gehabt, Teezy lasse sie nicht gehen und habe sich als Schutzmechanismus mit Gewalt gewehrt.

Im Podcast "Venus Club" sprach Leyla bereits über ihre traumatischen Erfahrungen. Ihr Ex-Freund sei während der sechsjährigen Beziehung oft handgreiflich geworden. "Er hat zweimal versucht, mich zu ersticken, mit einem Kissen", berichtete sie.

