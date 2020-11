Die Filmwelt trauert um Gigi Proietti! Der italienische Schauspieler startete seine Karriere im Filmgeschäft in den 1960er Jahren. Schnell erlangte er über die Grenzen Italiens hinaus große Bekanntheit. So spielte Gigi unter anderem in den darauffolgenden Jahren in dem US-amerikanischer Liebesfilm "Ein Hauch von Sinnlichkeit" und in der Komödie "Eine Hochzeit" mit. Doch jetzt müssen Fans Abschied von Gigi nehmen: Er ist im Alter von 79 Jahren verstorben!

Italienischen Medienberichten zufolge soll der Film- und Theaterdarsteller in der Nacht von Sonntag auf Montag in einem Krankenhaus in Rom gestorben sein. Er soll bereits seit einigen Tagen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt haben. Gigi hätte am heutigen Montag seinen 80. Geburtstag gefeiert.

Die Nachricht von Gigis Tod löste tiefe Trauer bei seinen Schauspielkollegen und Fans aus. Zahlreiche User nutzten im Netz die Chance, sich von dem beliebten Komiker zu verabschieden. "Italien trauert um einen seiner Größten. Gigi war Schauspieler, Synchronsprecher, Musiker, Entertainer – er konnte alles. Er brachte Generationen zum Lachen und Weinen. Was für ein Verlust", fand ein Twitter-Nutzer emotionale Worte für den Verstorbenen.

Gigi Proietti, Schauspieler

Gigi Proietti in Monte Carlo, Monaco

Gigi Proietti beim Taormina Filmfest im Juni 2013

