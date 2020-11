Was für eine schöne Überraschung! Im November 2018 hatte Daniela Büchner (42) ihre große Liebe Jens (✝49) verloren. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin zeigte sich danach aber stets stark – vor allem ihren Kindern zuliebe. An eine neue Beziehung nach Jens war lange nicht zu denken. Doch nun überrascht die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ihre Community mit überraschenden News: Danni hat ganz offensichtlich wieder einen neuen Mann an ihrer Seite!

Auf dem Instagram-Account von "Goodbye Deutschland" gab sie diese aufregende Beziehungsneuigkeit jetzt bekannt. "Es ist tatsächlich so, mir geht es gerade sehr gut. Es gibt jemanden, den ich sehr nett finde. Und wir schauen, was passiert", schildert die 42-Jährige ziemlich nervös. Aktuell sei ihr Beziehungsstatus aber noch etwas kompliziert. "Ich würde sagen, wir sind in der Kennenlernphase", so die Familienmutter weiter.

Noch vor wenigen Monaten sah das Liebesleben der Reality-Beauty aber ganz anders aus. In einem Interview mit Kukksi konnte sie über mögliche Liebes-News nur schmunzeln. "Momentan belächle ich das. Ich habe weder einen neuen Freund noch bin ich schwanger. Ich habe fünf Kinder und zwei Hunde", so Danni.

ActionPress Daniela Büchner und ihr Mann Jens, Oktober 2018

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Star

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Bekanntheit

