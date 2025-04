So reagiert Oliver Pocher auf Danni Büchners Playboy-Fotos

Danni Büchner (47) hat kürzlich mit besonderen Einblicken für Aufsehen gesorgt: Der Reality-TV-Star ziert das Cover der aktuellen Playboy-Ausgabe und präsentiert sich dort von ihrer freizügigen Seite. Während sie auf Instagram überwiegend auf Zuspruch stieß, äußerte sich auch Oliver Pocher (47) in seiner Sendung "Bildschirmkontrolle" zu den Bildern. In einem geteilten Video-Schnipsel zeigte der Comedian die Fotos der 47-Jährigen und kommentierte diese gewohnt spitz. "So sieht Danni Büchner aus. Aber was ist hier typisch deutsch? Kritik für Nacktfotos", so Pocher in seiner typischen Art.

Danni selbst schien die Worte des Komikers mit Humor zu nehmen und teilte den Clip freimütig in ihrer Instagram-Story. Sie empfahl ihren Fans sogar, das Video anzuschauen: "Müsst ihr euch angucken. Ich finds witzig." Gleichzeitig nutzte sie die Gelegenheit, um ihren Kritikern eine klare Botschaft zu senden: "Es wär doch alles so viel einfacher, wenn wir alle auf uns schauen." Für die fünffache Mutter war das Playboy-Shooting ein mehrfacher Triumph, bei dem sie nicht nur über sich hinauswuchs, sondern auch klarmachte, dass sie sich in ihrer Haut wohlfühlt – ungeachtet jeglicher Kritik.

Oliver ist für seine unerschrockenen Kommentare und seine teils polarisierende Art bekannt. In seiner Rolle als Entertainer liebt er es, für Diskussionen zu sorgen – vorzugsweise mit Themen aus der Welt der Prominenten. Danni, die seit Jahren immer wieder mit klugen und ganz eigenen Statements für sich einsteht, fand jedoch einen entspannten Umgang mit der Situation. Auch sonst beweist sie immer wieder, dass ihr Leben zwar von Kämpfen geprägt war, sie diese aber stets mit Selbstbewusstsein meistert. Seit dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (✝49) 2018 bleibt sie nicht nur eine starke Persönlichkeit in der Öffentlichkeit, sondern zeigt sich auch als engagierte Mutter und selbstbewusste Frau.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im März 2025

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

