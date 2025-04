Playboy-Cover: Daniela Büchner schießt scharf gegen Kritiker

Daniela Büchner (47) ziert seit wenigen Tagen das Cover des deutschen Playboy-Magazins. Die Bilder der Goodbye Deutschland-Bekanntheit sorgen jedoch für ordentlich Wirbel: Neben einigen Fans, die sie für ihr Selbstbewusstsein loben, bemängeln viele Kritiker, dass die Aufnahmen zu stark bearbeitet sind. Davon hat sie nun genug – und richtet in ihrer Instagram-Story klare Worte an ihre Hater. "Wisst ihr, ich bin es ja gewohnt, dass Frauen mich beleidigen. [...] Was ich aber wirklich bewundernswert mutig finde, ist, dass Männer mich beleidigen, die noch nicht mal annähernd [...] so aussehen wie Brad Pitt", kontert Danni scharf.

Sie fragt sich, woher diese Menschen das Selbstbewusstsein haben, sich negativ zu ihrer Fotostrecke zu äußern – insbesondere, da diese selbst nicht viel zu bieten hätten. "Gerade du, du Gurke – wo habt ihr wirklich die Cojones her, zu sagen, mein Bild ist so bearbeitet. Lass mich kurz überlegen, lass mich kurz überlegen ... Bei mir ist wenigstens nur mein Bild 'bearbeitet'", wettert Danni. Dabei belässt sie es jedoch. Die Ex-Dschungelcamperin möchte sich nämlich nicht weiter aus der Ruhe bringen lassen. "Manchmal möchte ich hier so viel sagen, ich möchte so ausflippen, aber dann denke ich mir so: 'Nö! Einfach nö!'", betont sie abschließend.

Danni ist aber nicht die einzige Person, die sich zu der Bearbeitung der Fotos äußerte. Auch Florian Boitin, der Chef des deutschen Playboy, ging auf die Anschuldigungen ein – und betonte gegenüber t-online, dass es sich bei der Fotografie des Magazins stets um eine Inszenierung handle, die die Titelheldinnen ins beste Licht rücke. "Weniger ist mehr. Nämlich mehr Natürlichkeit, mehr Authentizität", verteidigte er die Bilderreihe und erklärte, dass Bildbearbeitungen immer mit Bedacht eingesetzt würden. "Hier war der Retuscheur keineswegs als Bildhauer tätig", fügte er außerdem hinzu.

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Playboy-Chefredakteur Florian Boitin

Anzeige Anzeige