Danni Büchner teilt seltenes Foto mit ihren fünf Schwestern

Danni Büchner (47) hat ihre Fans mit einem seltenen Einblick überrascht. Auf Instagram teilte die Reality-TV-Bekanntheit ein Foto, das sie zusammen mit ihren fünf Schwestern zeigt. "Meine kleinen Schwestern", schrieb Danni stolz zu dem Schnappschuss, der die sechs Frauen lächelnd gemeinsam zeigt. Anlass für die Familienzusammenkunft war die Taufe von Dannis Nichte in ihrer Heimatstadt Delmenhorst. Danni reiste dafür aus ihrer Wahlheimat Mallorca an und ließ es sich nicht nehmen, den besonderen Moment mit ihren rund 355.000 Followern zu teilen.

Danni schien überglücklich, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Weniger happy war die Dschungelcamp-Bekanntheit jedoch offenbar über das Wetter. In ihrer Instagram-Story betonte sie humorvoll: "Warum ist immer schlechtes Wetter, wenn ich in der alten Heimat bin?" Neben Dannis Schwestern waren auch ihre Kinder bei der Feier dabei. Zusammen mit Joelina (25), Volkan sowie den Zwillingen Diego (8) und Jenna (8) posierte die Influencerin stolz auf einem weiteren Schnappschuss. Nur Dannis zweitälteste Tochter Jada (20) fehlte.

Der Realitystar ist ein echter Familienmensch. Ihre fünf Kinder beschützt die TV-Bekanntheit wie eine Löwin. Doch auch sie kommt ab und an an ihre Grenzen. Vor wenigen Tagen zeigte sie sich weinend auf Instagram. Grund für Dannis Tränen war offenbar ein Streit mit ihren Kindern, die sie seit Jens Büchners (✝49) Tod alleine großzieht. "Ich bin irgendwie sehr emotional. [...] Ich bin einfach so traurig, wenn man sich streitet", gestand die sonst so taffe Reality-Queen und klagte über die Schwierigkeiten als alleinerziehende Mutter: "Es gibt immer jemanden, der sich nicht ordentlich behandelt fühlt."

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und ihre Kinder im Mai 2025

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Töchtern

