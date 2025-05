"Mutter sein ist nicht einfach": Danni Büchner weint im Netz

Daniela Büchner (47) zeigt sich sehr emotional im Netz. In ihrer Instagram-Story machte die Reality-TV-Darstellerin am Wochenende auf die Schattenseiten des Mutterdaseins aufmerksam – dazu zeigte sie sich weinend und sichtlich traurig in ihrem Schlafzimmer. "Ihr seht, mein Sonntagmorgen war anscheinend nicht so gut. Ich habe gerade schon echt viel geweint", berichtete Danni, während sie auf ihrem Bett saß. Besonders mit ihren erwachsenen Kindern sei es nicht immer einfach, wie die Witwe von Jens Büchner (✝49) verriet. "Ich bin irgendwie sehr emotional. Wahrscheinlich hat das auch mit diesem Regel-Kram zu tun. Ich bin einfach so traurig, wenn man sich streitet", gestand sie ehrlich.

Dani zieht ihre fünf Kinder alleine groß – und dabei kommt auch sie mal an ihre Grenzen. "Der härteste Job der Welt ist, Mutter zu sein", stellte die ehemalige The 50-Teilnehmerin weiter klar. So müsse Dani immer wieder feststellen, wie schwierig es sei, all ihren Kindern gerecht zu werden. "Es gibt immer jemanden, der sich nicht ordentlich behandelt fühlt", erklärte die Influencerin. Neben den Herausforderungen des Mutterdaseins sei sie aber auch einfach persönlich von vielen Menschen in ihrem Leben enttäuscht. "Da fängt man echt an, an sich zu zweifeln", berichtete die 47-Jährige. Auf wen sie damit anspielt, klärte sie nicht auf.

Neben ihrem Job als Reality-TV-Star und Influencerin ist Daniela vor allem Mama ihrer fünf Kinder Joelina (25), Jada (20), Volkan sowie der Zwillinge Diego (8) und Jenna (8). Seit nun bereits sieben Jahren kümmert sie sich ganz alleine um ihren Nachwuchs – 2018 verlor sie ihren Mann Jens an Lungenkrebs. An ihn wird sie aber wohl jeden Tag durch ihre Kids erinnert. Besonders in Söhnchen Diego sehe sie viel von dem Goodbye Deutschland-Star. "Diego ist wie ein Mini-Jens. Komplett fußballverrückt, ein super Spieler noch dazu, Jens wäre so stolz. Und er ist ein kleiner Dickkopf, der alles, was er sich vornimmt, mit vollem Willen durchsetzen will", schwärmte sie im vergangenen Jahr im Netz von ihm.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Töchtern

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihrem Sohn Diego

