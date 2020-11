Kylie Jenner (23) feiert einen Mega-Meilenstein! Die jüngste Kardashian-Jenner-Schwester ist die heimliche Social-Media-Königin der Familie: Mit heißen Bikini-Bildern, Eindrücken aus ihrem luxuriösen Leben und niedlichen Videos ihrer kleinen Tochter Stormi Webster (2) begeistert die erfolgreiche Unternehmerin ihre Fans immer wieder. Und die sind in den vergangenen Jahren immer mehr geworden: Kylie hat jetzt die 200-Millionen-Follower-Marke geknackt – als erstes Mitglied des berüchtigten TV-Clans überhaupt!

Auf ihrem Instagram-Profil steht es schwarz auf weiß: 200 Millionen Menschen haben den Account der 23-Jährigen abonniert. Damit ist die Beauty die Erste aus dem Kreise der Keeping up with the Kardashians-Darsteller, die sich über diese stattliche Zahl freuen darf: Ihre Halbschwester Kim Kardashian (40) ist ihr mit 191 Millionen Abonnenten allerdings dicht auf den Fersen, gefolgt von Kendall Jenner (25) mit 141 Millionen. Khloé (36) und Kourtney (41) haben hingegen "nur" 122 und 104 Millionen treue Bewunderer in dem Netzwerk.

Damit reiht sich Kylie in die Riege der Mega-Insta-Stars ein: Denn bisher hatten nur weltberühmte Topstars wie Cristiano Ronaldo (35), Dwayne "The Rock" Johnson (48) und Ariana Grande (27) die Marke überschritten. Hättet ihr gedacht, dass Kylie es in die Liga der Instagram-Größten schafft? Stimmt unten ab.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster in Italien

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Oktober 2020

Getty Images Cristiano Ronaldo, 2015 in Portugal

