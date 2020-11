Christopher Masterson (40) erwartet Nachwuchs! Mit seiner Rolle als ältester Bruder Francis feierte der Schauspieler in der US-amerikanischen Sitcom Malcolm mittendrin große Erfolge. Doch auch in seinem Privatleben könnte es für den gebürtigen New Yorker derzeit kaum besser laufen. Vor rund einem Jahr gab der Darsteller seiner Partnerin Yolanda Pecoraro das Jawort. Jetzt verkündeten die Eheleute erfreuliche Neuigkeiten: Christopher und Yolanda bekommen ein Baby!

Die werdende Mutter konnte ihr Familienglück offenbar nicht länger geheimhalten. Am vergangenen Freitag teilte Yolanda via Instagram zwei Schnappschüsse, auf denen sie am Strand spazieren geht. Dabei zieht die Schauspielerin die Blicke prompt auf ihre Bauchmitte: Dort ist nämlich bereits ein süßes Babybäuchlein zu sehen. "Baby Masterson", betitelte die dunkelhaarige Schönheit die Aufnahmen.

Die süße Nachricht verzierte Yolanda zudem mit einem rosafarbenen Blümchen-Emoji – ob sie damit möglicherweise schon einen ersten Tipp auf das Geschlecht ihres Ungeborenen gibt? Weitere Details zur Schwangerschaft behielten die Bald-Eltern bisher jedenfalls noch für sich.

Instagram / yoliemasterson Yolanda Pecoraro im November 2020

Instagram / yoliemasterson Yolanda Pecoraro, Schauspielerin

Getty Images Christopher Masterson mit seiner Frau Yolanda

