Wie steht es wirklich um Diego Maradonas (60) Gesundheit? Kurz nach seinem 60. Geburtstag sorgte der ehemalige Profifußballer und argentinische Weltmeister von 1986 für beunruhigende Neuigkeiten: Ihm wurde ein subdurales Hämatom entfernt. Dabei handelt es sich um eine Blutung zwischen Hirnhaut und Gehirn. Obwohl die Operation gut verlaufen ist, bleibt Maradona auch weiterhin in stationärer Behandlung. Er soll mit den körperlichen Symptomen einer Entzugsproblematik zu kämpfen haben.

Das gab nun der behandelnde Arzt Leopoldo Luque in Buenos Aires gegenüber lokalen Medien bekannt. So soll Maradona nach dem Eingriff geistig verwirrt gewesen sein. Der Mediziner sprach in dem Statement von typischen Entzugserscheinungen, die Patienten mit einer Suchterkrankung zeigen. "Wir glauben, dass er nun einen Entzug machen muss. Dieser Vorgang wird jetzt ein paar Tage andauern", erklärte Luque.

Maradona machte in der Vergangenheit wiederholt wegen seines Alkohol- und Kokainmissbrauchs Schlagzeilen. Um welche Suchterkrankung es aktuell geht, verriet sein Arzt jetzt zwar nicht. Bereits Ende Juni nahm er jedoch zum Gesundheitszustand der Fußballlegende schon einmal Stellung: "Was Kokain angeht, ist Diego völlig clean, aber beim Alkohol hat er Rückfälle."

Anzeige

Getty Images Diego Maradona, Fußballstar

Anzeige

Getty Images Diego Maradona, ehemaliger Profifußballer

Anzeige

Getty Images Diego Maradona bei einem Fußballspiel in Mexiko

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de