Traurige Nachrichten aus der Musikwelt. Bereits in jungen Jahren entdeckte Bones Hillman seine Leidenschaft zur Musik. 1987 schloss sich der Musiker als Bassist der Rockband Midnight Oil an und erlangte weltweit Bekanntheit. Besonders ihre Single "Beds Are Burning" dürfte einigen Fans ein bekannter Ohrwurm der Gruppe sein. Nach 15 Jahren gab Bones sein Band-Aus bekannt und zog mit seiner Familie nach Amerika. Jetzt folgt die erschütternde Neuigkeit: Bones ist gestorben.

Via Instagram bestätigten Bones ehemaligen Bandkollegen den Tod ihres "Bassisten mit der schönsten Stimme. Wir trauern um unseren Bruder Bones Hillman, der heute nach einer langen Krebsschlacht in seinem Haus in Milwaukee verstorben ist", heißt es in der Mitteilung. Demnach hat der gebürtige Neuseeländer im Alter von 62 Jahren den Kampf gegen den jahrelangen Krebs verloren.

"Er war der Bassist mit der schönen Stimme, das Bandmitglied mit dem bösen Sinn für Humor und unser brillanter musikalischer Kamerad", zeigten die verbliebenen Bandmitglieder um Frontsänger Peter Garrett ihre große Anteilnahme.

Getty Images Bones Hillman, Bassist

Getty Images Rockband Midnight Oil mit Bassist Bones Hillman

Getty Images Rockband Midnight Oil im Oktober 2006

