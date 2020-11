Kamala Harris schreibt Geschichte! Nach tagelangem Warten steht nun endlich fest, wer ins Weiße Haus einziehen wird. Joe Biden (77) hat die US-Präsidentschaftswahl gewonnen und wird somit Donald Trump (74) ablösen. Durch seine Vize-Präsidentin Kamala Harris ist diese Wahlentscheidung sogar geradezu geschichtsträchtig. Die Politikerin ist nämlich nicht nur die erste Frau, sondern auch die erste Schwarze und die erste Person mit asiatischen Wurzeln in diesem Amt. Aber was weiß man eigentlich über die zukünftige Vize-Präsidentin?

Privatleben

Kamala Devi Harris wurde am 20. Oktober 1964 im kalifornischen Oakland als ältere von zwei Töchtern geboren. Ihr Vater Donald stammt aus Jamaika und ihre Mutter Shyamala aus Indien. Sie ist seit 2014 mit dem Rechtsanwalt Douglas Emhoff verheiratet, der zwei Kinder mit in die Ehe brachte. Gemeinsam mit ihrer Familie zu kochen, sei für Harris das Schönste, erklärte sie immer wieder im Wahlkampf.

Karriere

Harris hat Politikwissenschaft, Wirtschaft und Rechtswissenschaft studiert. 2003 wurde sie dann Bezirksstaatsanwältin in San Francisco. 2010 wurde sie als erste Schwarze in das Amt des kalifornischen Generalstaatsanwalts gewählt. Sechs Jahre später folgte dann der Posten als US-Senatorin – als zweite Afroamerikanerin überhaupt. Bevor sie als Bidens Vize antrat, war Harris 2019 zunächst selbst als Präsidentschaftskandidatin ins Rennen gegangen.

Politik

Und wofür steht die 56-Jährige politisch? In den USA gilt die Senatorin als sehr progressiv. Schon in ihrer Zeit als Staatsanwältin hat sie sich gegen die Todesstrafe und für die Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Ehe eingesetzt. Im Präsidentschaftswahlkampf kündigte sie an, sich unter anderem für strengere Waffengesetze, eine liberale Einwanderungspolitik, verschiedene Klimaschutzgesetze und eine staatliche Krankenversicherung stark zu machen. Außerdem unterstützte sie die Black-Lives-Matter-Proteste und marschierte bei den Demos sogar selbst mit.

Anzeige

Getty Images Joe Biden und Kamala Harris bei einem Wahlkampfauftritt, September 2020

Anzeige

Instagram / kamalaharris Kamala Harris mit ihrem Mann Douglas Emhoff und ihren Stiefkindern Cole und Ella

Anzeige

Getty Images Kamala Harris in Wilmington

Getty Images Kamala Harris bei einer Wahlkampfveranstaltung im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de