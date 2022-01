Etwa ein Jahr ist es inzwischen her, dass Joe Biden (79) offiziell das Amt des neuen US-Präsidenten antrat. Gemeinsam mit ihm wurde auch seine Vizepräsidentin Kamala Harris (57) in einer großen Zeremonie am 20. Januar 2021 vereidigt. Zum einjährigen Jubiläum ihrer Amtseinführung konnten sich Biden und Harris über eine ganz besondere Ehrung freuen: Sie wurden bei Madame Tussauds verewigt – doch die Reaktionen auf ihre Wachsfiguren fallen im Netz sehr unterschiedlich aus.

Das berühmte Wachsfigurenkabinett in New York veröffentlichte gerade erst Harris' und Bidens Wachsebenbilder in einer Nachbildung des Oval Office. Und obwohl – oder vielleicht gerade weil – die Figuren sehr detailgetreu sind, erhielten der Präsident und seine Vize auf Twitter schon eine Menge Häme. "Die Wachsfigur ist in etwa so nützlich wie der Echte" oder "Die sehen lebensechter aus als der echte Präsident und die echte Vizepräsidentin", lauteten zum Beispiel zwei Kommentare.

Doch nicht alle User sind so kritisch. Vor allem Kamala Harris bekommt im Netz auch viele Glückwünsche für ihre Aufnahme bei Madame Tussauds. Während es Tradition ist, dass jeder Präsident in dem Wachsfigurenkabinett verewigt wird, ist Harris die erste Vizepräsidentin, der diese Ehre zuteilwird. "Hervorragende Arbeit, wie sie die Ähnlichkeit der beiden eingefangen haben", freute sich zum Beispiel ein User. Kamala Harris ist nicht nur die erste Vizepräsidentin mit einer Madame-Tussauds-Wachsfigur. Sie ist auch die erste Frau, die erste Afroamerikanerin und die erste Amerikanerin mit asiatischer Abstammung, die jemals dieses Amt bekleidete.

Getty Images Joe Biden und Kamala Harris im Weißen Haus, Juli 2021

Madame Tussauds New York/MEGA Joe Bidens Wachsfigur bei Madame Tussauds

Madame Tussauds New York/MEGA Kamala Harris' Wachsfigur bei Madame Tussauds

