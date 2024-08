Megan Thee Stallion unterstützt Kamala Harris im Wahlkampf!

Die Rapperin Megan Thee Stallion (29) ist bekannt für ihr Selbstbewusstsein und knallharte Ansagen. Besonders am Herzen liegt ihr zudem die gegenseitige Bestärkung von Frauen untereinander. So verwundert es nicht, dass ausgerechnet sie am Dienstag ganz öffentlich die aktuelle Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, die Demokratin Kamala Harris (59), unterstützte! Wie Just Jared berichtet, trat die Künstlerin als Vorgruppe von Kamala bei einer Wahlveranstaltung ihrer Präsidentschaftskampagne in Atlanta auf. Während ihrer Show appellierte sie an die Zuschauerinnen: "Ich weiß, dass meine Damen im Publikum ihren Körper lieben, und wenn ihr euren Körper weiterhin lieben wollt, wisst ihr, wen ihr wählen sollt!"

Mit ihrem Aufruf spielte die Musikerin auf ein polarisierendes Votum der Republikaner an, welches für Frauen unter anderem ein Abtreibungsverbot vorsieht. Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, Donald Trump (78), lieferte sich in der Vergangenheit bereits häufiger öffentliche Schlagabtausche mit Kamala. Laut The Associated Press gab der ehemalige US-Präsident in einem Telefoninterview erst kürzlich an, dass er sich gut vorstellen könne, gegen Kamala zu debattieren. Darauf reagierte die 59-Jährige bei der Wahlveranstaltung in Atlanta: "Donald, ich hoffe, dass Sie es sich noch einmal überlegen, ob Sie mich auf der Debattenbühne treffen wollen. Wie man so schön sagt: 'Wenn du etwas zu sagen hast, dann sag es mir ins Gesicht!'"

Nachdem Joe Biden (81) vor einigen Tagen seine Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen hatte, folgten rasch Spekulationen um die mögliche Kandidatur der momentanen Vizepräsidentin. Der amtierende US-Präsident sieht in ihr seine absolute Wunschkandidatin für seine Nachfolge. So verkündete er nach seinem Rücktritt auf X: "Heute möchte ich meine volle Unterstützung und Befürwortung für Kamala als Kandidatin unserer Partei in diesem Jahr anbieten."

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Thee Stallion bei den MTV Music Awards 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Biden und Kamala Harris im Weißen Haus, Juli 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Künstler sich politisch auf der Bühne äußern? Ich finde es sehr wichtig! Aus meiner Sicht sollten sie sich da raushalten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de