Kamala Harris ist ein leidenschaftlicher Formel-1-Fan

Kamala Harris (59), die amtierende Vizepräsidentin der USA, hat laut Bild kürzlich in einem Interview mit dem bekannten Talkshow-Moderator Howard Stern (70) eine bisher unbekannte Leidenschaft enthüllt: Sie ist ein großer Fan der Formel 1, insbesondere von Lewis Hamilton (39). Und mit ihrer Leidenschaft für den Rennsport ist sie offenbar nicht allein, wie sie in dem Interview verriet: "Oh, es ist so gut. Wir lieben es! Unsere ganze Familie tut es!"

Howard, der die Begeisterung nicht ganz nachvollziehen konnte, fragte sogar, ob ihre Vorliebe für die Formel 1 ein strategischer Schachzug im Wahlkampf sei. Dies verneinte die Politikerin entschieden und betonte, dass sie reine Freude am Rennsport habe, diesen in der letzten Zeit aufgrund ihres Wahlkampfes aber nicht ausreichend verfolgen könne. Das läge an den Startzeiten – teilweise müssen die Fans aus den USA nämlich schon um fünf Uhr morgens den Fernseher einschalten, um die Rennen zu verfolgen.

In weniger als einem Monat steht die Präsidentschaftswahl an, in der die 59-Jährige gegen den Republikaner Donald Trump (78) antritt. Im Vorfeld der nahenden Präsidentschaftswahl konnte sie sich bereits über prominente Unterstützung freuen: Unter anderem stellte sich die Sängerin Taylor Swift (34) hinter die amtierende Vizepräsidentin. Sie nutzte ihre große Reichweite im Netz, um ihren Anhängern klarzumachen, dass ihre Stimme für Kamala sei. Dabei hob die Musikerin hervor, dass Kamala als Führungspersönlichkeit über das Potenzial verfüge, das Land in eine friedlichere Zukunft zu lenken.

MEGA Kamala Harris, US-Politikerin

Getty Images Taylor Swift während der "The Eras Tour" in London, August 2024

