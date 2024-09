Taylor Swift möchte Kamala Harris als nächste US-Präsidentin

Im kommenden November steht die Präsidentschaftswahl in den USA an. Die Amerikaner haben die Wahl zwischen Donald Trump (78) und Kamala Harris (59) – und Letztere bekommt die Stimme von Taylor Swift (34). Das betont die Sängerin jetzt in einem neuen Beitrag auf Instagram. "Ich stimme für [Kamala], weil sie für die Rechte und Anliegen kämpft, von denen ich glaube, dass sie eine Kämpferin brauchen, die sie vertritt", offenbart sie und fügt hinzu: "Ich halte sie für eine fähige, begabte Führungspersönlichkeit und glaube, dass wir in diesem Land so viel mehr erreichen können, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geführt werden."

Die "Cruel Summer"-Interpretin appelliert an ihre Fans, sich ausreichend zu informieren – vor allem über die "Standpunkte der Kandidaten zu den Themen, die euch am wichtigsten sind". Außerdem erklärt sie, künstliche Intelligenz habe kürzlich für falsche Informationen auf Donalds Website gesorgt: Dort habe gestanden, Taylor würde den Republikaner bei der US-Wahl unterstützen. Dies sei jedoch nicht der Fall, daher wende sie sich nun an ihre Follower: "Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich als Wählerin sehr transparent mit meinen Plänen für diese Wahl umgehen muss. Der einfachste Weg, Fehlinformationen zu bekämpfen, ist die Wahrheit", stellt die 34-Jährige klar.

Taylor ist nicht das einzige bekannte Gesicht, das sich bezüglich der Wahlen auf Kamalas Seite stellt. Wie Just Jared berichtete, unterstützt auch Megan Thee Stallion (29) die Demokratin. Die Rapperin steht für Selbstbewusstsein und setzt sich sehr für die gegenseitige Bestärkung von Frauen ein. Deswegen dürfte es ihre Fans nicht überrascht haben, dass Megan bei einer Wahlveranstaltung der aktuellen Vizepräsidentin auftrat und auf der Bühne folgende Worte an die Zuschauerinnen richtete: "Ich weiß, dass die Frauen im Publikum ihren Körper lieben, und wenn ihr euren Körper weiterhin lieben wollt, wisst ihr, wen ihr wählen sollt!"

Taylor Swift, Musikerin

Megan Thee Stallion, Musikerin

