Die TV-Welt trauert um Norm Crosby. Der Komiker machte sich in den 1950ern als Stand-up-Komiker in den USA einen Namen. Von den Comedy-Bühnen schaffte er schnell den Sprung ins TV und mit Streifen wie zum Beispiel "Kindsköpfe 2" sogar ins Kino. Er war nicht nur regelmäßig Gast in verschiedenen Talkshows und Sitcoms, sondern hatte bis 1981 mit "The Comedy Shop" sogar seine eigene Show. Jetzt ist Norm mit 93 Jahren verstorben.

Das bestätigte seine Frau Joan gegenüber The Hollywood Reporter. Demnach ist der TV-Star am Samstag im Ronald Reagan UCLA Medical Center in Los Angeles an Herzversagen gestorben. Joan und Norm waren 54 Jahre lang verheiratet. Neben seiner Ehefrau hinterlässt Norm seine beiden Söhne Daniel Joseph und Andrew Crane.

Durch seine Stand-up-Auftritte bekam Norm schnell den Spitznamen "Master Of Malaprop", also der "Meister im Vertauschen von Worten". Das war nämlich das Markenzeichen des zweifachen Vaters. Mit seinem Bühnen-Alter-Ego sorgte er immer wieder für große Lacher beim Publikum, indem er komplizierte Begriffe bewusst verwechselte und vertauschte.

Getty Images Norm Crosby beim Jerry Lewis MDA Labor Day Telethon, 2004

Getty Images Norm Crosby mit seiner Frau Joan, 2010

Getty Images Norm Crosby beim Ella Award, 2005

